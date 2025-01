Bombeiros ficaram sem água durante combate a incêndio florestal em Los Angeles, nos EUA; entenda

Mais de 5 mil estruturas foram destruídas e cinco mortes foram confirmadas até o momento. APU GOMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A intensidade e velocidade com que o fogo do incêndio florestal que atinge Los Angeles, nos Estados Unidos, se espalhou "secou" os hidrantes utilizados pelos bombeiros. Por volta da meia-noite de quarta-feira (8), as autoridades ficaram sem a água dos tanques de abastecimento para conter as chamas. Cinco mortes foram confirmadas até esta sexta-feira (10).

— Completamente seco. Não dava para tirar água nenhuma — disse Kevin Easton, capitão de uma patrulha móvel de bombeiros que combatia o fogo no bairro de Palisades Highlands. Nesta região, mais de 5 mil estruturas, entre casas e comércios, foram destruídas.

Segundo o Estadão, as autoridades confirmaram que os sistemas de bombeamento e os tanques de abastecimento de água sucumbiram à alta demanda. A falha foi atrelada à velocidade com que o fogo avançou entre um bairro e o outro, impulsionado pelo vento seco e intenso — o que não estava previsto no projeto dos sistemas.

— Estamos lidando com uma situação que simplesmente não faz parte do design de nenhum sistema de abastecimento doméstico de água — disse Marty Adams, ex-gerente geral e engenheiro chefe do Departamento de Água e Energia de Los Angeles.

Como funciona o sistema

Projetado para que os bombeiros possam usar diversos hidrantes ao mesmo tempo, com fluxo contínuo de água, os sistemas de abastecimento de Los Angeles não foram adequados ao crescimento urbano em direção a áreas próximas da vegetação.

Bairros como o Palisades Highlands estão em áreas mais altas da cidade, o que dificulta também o bombeamento da água. O problema contrasta com a facilidade de avanço do fogo, que se propaga com auxílio das fortes rajadas de vento Santa Ana – fenômeno característico da Califórnia.

As autoridades salientam que o sistema municipal de Los Angeles foi projetado para o ambiente urbano, sem o propósito e previsão de ser utilizado no combate contra incêndios florestais.