Flávio de Castro Sousa foi visto pela última vez às margens do Rio Sena, em Paris. Flávio de Castro Sousa / Instagram/Arquivo pessoal

O corpo do fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, 36 anos, foi encontrado no Rio Sena, encerrando a busca que se iniciou após o desaparecimento dele em Paris em 26 de novembro. O consulado do Brasil na capital francesa confirmou a identificação após testes de DNA, conforme o jornal Folha de S.Paulo.

Sousa, sócio da Toujours Fotografia, estava na França para fotografar um casamento e desfrutar de férias. O desaparecimento mobilizou autoridades e a comunidade brasileira.

No dia em que sumiu, o fotógrafo sofreu um acidente na Ilha dos Cisnes, quando caiu na água do Sena e foi resgatado após três horas, sofrendo de hipotermia. Ele foi hospitalizado e recebeu alta no mesmo dia, horas antes do voo de retorno ao Brasil.

Leia Mais O que se sabe sobre o desaparecimento de fotógrafo brasileiro em Paris

Sousa chegou a fazer o check-in na companhia aérea, mas não apareceu no aeroporto e não embarcou no voo de retorno ao país natal.

A polícia francesa, auxiliada por câmeras de segurança, descobriu que Sousa deixou o seu celular em um vaso de planta em frente a um restaurante antes de se dirigir às margens do Rio Sena, onde foi visto pela última vez. O celular foi encontrado por um funcionário do restaurante, mas não houve mais informações sobre o paradeiro do fotógrafo até a confirmação da morte.

Quem é o fotógrafo

Morador de Belo Horizonte, Minas Gerais, Flávio é formado em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e sócio da empresa Toujours Fotografia. Nas redes sociais, identifica-se como Flávio Carrilho e se define como um entusiasta da fotografia analógica. No Instagram, suas últimas postagens foram feitas em 25 de novembro, um dia antes do desaparecimento.

Leia Mais Brasileira que morreu em incêndio na Tailândia era médica, palmeirense e ficou noiva na viagem

Cronologia do desaparecimento

1º de novembro

Flávio chega a Paris para acompanhar um casamento e passar as férias

26 de novembro

Data marcada para o voo de retorno ao Brasil

Flávio relata a amigos que caiu no Rio Sena, foi resgatado e hospitalizado com hipotermia

Recebe alta ao meio-dia e tenta reorganizar a viagem

Deixa o celular em um vaso de plantas na porta de um restaurante e é visto às margens do Rio Sena

Desaparece após ser flagrado por câmeras de segurança

27 de novembro

Celular é encontrado

Amigos notam a ausência de notícias

Autoridades são informadas sobre o caso

10 de janeiro