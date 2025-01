Acidente aéreo

Dez pessoas morrem após queda de avião de pequeno porte na Colômbia

Cinco vítimas eram da mesma família. De acordo com as autoridades, aeronave saiu de Juradó com destino à cidade de Medellín

10/01/2025 - 16h49min Atualizada em 10/01/2025 - 18h19min Compartilhar Compartilhar