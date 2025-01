Durante reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul, secretária Tatiane Frizzo confirma reabertura do Ordovás e de exposição polêmica

Reunião contou com sala lotada devido ao tema proposto, de discutir a reabertura do centro de Cultura Ordovás e da exposição "Baixa Colateral Distópica" Neimar De Cesero / Agencia RBS

A primeira reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Caxias do Sul, ocorrida nesta sexta-feira, tratou do fechamento temporário do Centro Cultura Ordovás pela Secretaria Municipal de Cultura, medida motivada pela polêmica exposição "Baixa Colateral Distópica", (de acordo com a pasta, servidores teriam sofrido ameaças de pessoas insatisfeitas com o teor erótico e político da mostra).

No encontro, realizado na Sala Vereadora Geni Peteffi, da Câmara Municipal, além de integrantes do conselho também estiveram presentes servidores da Secretaria de Cultura, vereadores e representantes da classe artística. A secretária municipal de Cultura, Tatiane Frizzo, participou por vídeo. Em sua fala, confirmou que o Centro de Cultura Ordovás será reaberto na próxima segunda-feira e que a exposição será mantida até cumprir o prazo previsto, 2 de fevereiro. Tatiane também acrescentou que será destacado um servidor para ficar na Galeria de Arte orientando os visitantes quanto à classificação indicativa 18+ (já indicada por uma placa).

Entre os conselheiros, a maioria das manifestações se deu no sentido de pedir a abertura imediata do espaço cultural, inclusive para este final de semana. Também foi solicitado à SMC a abertura de um Boletim de Ocorrência formalizando as ameaças feitas a servidores ou ao patrimônio público, o que é crime previsto em lei.

Outras sugestões que surgiram na reunião foram a restituição do prazo da exposição, considerando o período em que ela esteve fechada, caso seja de interesse do artista, e que os proprietários do Zarabatana Café, que opera no Ordovás, também procurem seus direitos uma vez que estão com o local fechado e deixando de atender os clientes.

Também houve mais de uma manifestação no sentido de criticar o fechamento do Centro de Cultura Ordovás sob a alegação de ameaças aos servidores, uma vez que em ambientes como Unidades Básicas de Saúde e escolas os servidores também convivem com ameaças que são diárias, e que há outras formas de responsabilizar os ameaçadores do que fechar os espaços.