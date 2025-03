Incentivo à cultura Notícia

Projeto oferece oficinas de hip hop e saúde mental para jovens em Canela

Projeto se inicia nesta sexta-feira (7), no Bairro Santa Marta, e segue até julho. As inscrições estão abertas para as atividades de formação

