Com entrada gratuita, filó cênico e visitas guiadas, Festa das Colheitas começa nesta sexta-feira em Caxias 

As soberanas da Festa da Uva 2024, a rainha Lizandra Mello Chinali e as princesas Eduarda Ruzzarin Menezes (E) e Letícia de Carvalho também fazem parte da Festa das Colheitas 2025 Porthus Junior / Agencia RBS

Nos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul será palco de uma festa que celebrará toda a cultura dessa população que trabalhou tanto para transformar a cidade e região no que ela é hoje. A Festa das Colheitas abre as atividades nesta sexta-feira (7) e segue até 23 de março (nas sextas, sábados e domingos) com diversas atrações, do artesanato à gastronomia, além das atividades culturais, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

A partir das 14h, ocorre a cerimônia de abertura oficial no palco principal. A presença da secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, representando o governo do Estado, está confirmada, que participa da solenidade ao lado do prefeito Adiló Didomenico e demais autoridades. Às 15h está programada uma visita aos pavilhões e, às 16h, os portões serão abertos para o público.

Logo no primeiro dia, às 18h, a programação se inicia com show do cantor Diogo Oliboni, que cantará clássicos da música italiana, de Peppino di Capri a Andrea Bocelli. Já às 20h está previsto o show Italianas no Brasil, com Thaina e Thairine. Com 19 anos de carreira, a dupla é referência na música italiana no Brasil.

A expectativa da organização é atrair 80 mil pessoas para visitar a Festa das Colheitas, que contará com 46 famílias de agroindústrias familiares, 85 expositores e 20 pontos de gastronomia, além de vinícolas e diversas atrações artísticas e culturais.

Leia Mais Festa das Colheitas ganha programação de missas, uma delas celebrada em italiano

Visitas guiadas, Jogos Coloniais e Filó Cênico são destaque

No sábado (8), os trabalhos se iniciam às 11h, com visitas guiadas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul, seguido dos Jogos Coloniais, às 15h, com as atividades como corrida de carriola, mini 48, corrida do saco, arremesso de milho, entre outras modalidades. Os vencedores receberão brindes.

Já às 20h, os visitantes poderão apreciar o Filó Cênico Musical, uma experiência cultural que resgata a essência dos antigos filós italianos, com música, teatro e interação com o público. O espetáculo foi criado especialmente para a Festa das Colheitas e com direção cênica de Fábio Cuelli, as apresentações reúnem teatro e música ao vivo, mesclando tradição e contemporaneidade.

No domingo (9), o transporte público contará com passe livre, com a finalidade de incentivar uma maior participação da comunidade. A programação iniciará às 10h, com uma missa na Capela da Réplica.

Após a celebração, às 11h30min no palco principal, haverá a apresentação do grupo de dança Fare Amicci. Às 15h inicia uma nova edição dos Jogos Coloniais. Já às 16h, novamente no palco principal, acontece o show com o Grupo Girotondo. A programação será finalizada às 18h, com a apresentação dos Gaudérios, grupo Cultural de Artes Nativas.

Programe-se

O quê: Festa das Colheitas

Festa das Colheitas Quando: de 7 a 23 de março, às sextas, sábados e domingos.

de 7 a 23 de março, às sextas, sábados e domingos. Horários: sexta (7), das 16h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h. Nas próximas sextas-feiras, dias 14 e 21, 14h às 22h.

sexta (7), das 16h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h. Nas próximas sextas-feiras, dias 14 e 21, 14h às 22h. Onde: Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. Quanto: entrada franca, porém sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul. O estacionamento custa R$ 20.

Confira a programação do primeiro fim de semana:

Sexta-feira (7)

Centro de Eventos

15h - Visita à feira com autoridades

16h - Abertura para o público

Palco Principal

14h - Cerimônia de abertura oficial

18h - Diogo Oliboni

20h - Italianas no Brasil com Thaina e Thairine

Sábado (8)

Pórtico

11h- Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

15h- Jogos Coloniais

16h - Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

Centro de Eventos

10h - Acolhimento com Nena e Gema

14h às 16h/19h - Intervenção artística com Neno e Nena

16h às 18h - Intervenção artística Estátua Viva

Palco Principal

14h- Um Canto às Raízes - Alma Gaúcha

16h - Coral São Braz

20h - Filó Cênico com Miseri Coloni e Girotondo

Piazza Delle Racolte

10h30 - Vivências Culturais

Domingo (9)*

Pórtico

11h- Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

15h- Jogos Coloniais

16h - Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

Centro de Eventos

10h - Acolhimento com Nena e Gema

14h às 16h/19h - Intervenção artística com Neno e Nena

16h às 18h - Intervenção artística Estátua Viva

Palco Principal

11h30 - Fare Amicci

16h - Grupo Girotondo

18h - Os Gaudérios grupo Cultural de Artes Nativas

Piazza Delle Racolte

10h30 - Vivências Culturais

Capela das Réplicas

10h - Missa