Ministério Público afirma que exposição no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias, não afronta o direito à proteção integral de crianças e adolescentes

exposição Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares, em cartaz na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás. Porthus Junior / Agencia RBS

O Ministério Público (MP) afirmou, por meio de nota, que a exposição Baixa Colateral Distópica, do artista visual goiano Rondinelli Linhares, em cartaz na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, não afronta o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes.

Em nota enviada à reportagem, o órgão pontua que após "realizar diligências no local, o Ministério Público constatou que a exposição não afronta o direito fundamental à proteção integral de crianças e adolescentes, uma vez que localizada numa sala reservada do Centro de Cultura Ordovás e com indicação etária na porta de acesso, de modo que apenas é permitido o ingresso para maiores de 18 anos de idade".

O Centro de Cultura Ordovás reabriria ao público na segunda-feira (6), após o recesso de final de ano, mas a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) comunicou que o espaço permanecerá fechado pelo menos até domingo (12) e que ainda não há uma definição de quando o Ordovás reabrirá. O motivo é a segurança dos servidores e do patrimônio público após ameaças recebidas pelas redes sociais em função de críticas à exposição.

Conforme a SMC, as ameaças teriam se iniciando no dia 20 de dezembro. Também no dia 20, o vereador Hiago Morandi publicou um vídeo no Instagram criticando a exposição.

A mostra Baixa Colateral Distópica foi selecionada pelo edital Convocatória de Artes - Exposições 2024. Por ter sido selecionado por meio do edital, o artista recebeu cachê artístico de R$ 2 mil.

A decisão da Secretaria da Cultura segue sendo a de deixar fechado o Centro de Cultura Ordovás. A secretária Tatiane Frizzo deve se reunir com o secretário de Segurança Pública, Paulo Roberto Rosa da Silva, para alinhar o apoio da Guarda Municipal a fim de garantir a segurança dos servidores e do patrimônio público. A secretária também se reunirá com a Procuradoria Geral do Município para analisar o parecer do Ministério Público para definir como se dará a reabertura do espaço.