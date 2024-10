Os vereadores eleitos em Caxias: conheça Hiago Morandi, o fato novo

Hiago Stock Morandi está em uma missão. E não é a que foi entregue a ele por 11.304 caxienses que o tornaram o vereador mais votado da história do município na eleição do último dia 6. Antes do compromisso em representar estes eleitores que fizeram aumentar em 10 vezes sua votação em relação à primeira candidatura, em 2020, Morandi quer cumprir a tarefa que aceitou ao ir até Belo Horizonte a convite de Nikolas Ferreira, deputado federal pelo PL mineiro e principal expoente da direita jovem no Brasil.