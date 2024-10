Um em cada três eleitores abriu mão de escolher candidato em Caxias do Sul no primeiro turno

O alto número de abstenções nas eleições de Caxias do Sul, sendo 87.257 eleitores que não compareceram às urnas no pleito municipal que definiu os 23 vereadores e determinou a realização de segundo turno para a escolha do prefeito, acendeu um alerta em relação às formas como está sendo feita a política e ao desinteresse da população em sair de casa para ir votar, como atesta a abstenção de domingo passado (25,13%). O índice chegou a ultrapassar o do pleito do ano da pandemia, em 2020. Com isso, é preciso entender o que pode estar acontecendo e se há como reverter essa situação para os próximos pleitos.