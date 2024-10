Ainda estou encafifada com o alto número de pessoas que não foram às urnas no último domingo. Se abstenção fosse o nome de um candidato, teria mais votos do que o primeiro colocado em Porto Alegre, o atual prefeito Sebastião Melo. No total, 345.544 pessoas não foram às urnas na capital. São 124 a mais do que os votos de Melo.