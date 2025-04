Inmet alerta para risco de alagamentos no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (7) um alerta de "perigo" para acumulado de chuva no Rio Grande do Sul. O aviso tem validade até as 10h de terça-feira (8).

Segundo o alerta, pode ocorrer chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia nas áreas mencionadas. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

Instruções do Inmet

Tendência para a semana

A previsão da Climatempo também indica chuva entre quarta (9) e quinta-feira (10) no Litoral, Serra e algumas partes da Região Metropolitana. No entanto, sem possibilidade de temporal.

O tempo deve se manter estável em boa parte do Estado no final de semana, com possibilidade de chuva, no momento, apenas para o Litoral.