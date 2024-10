“Estamos quites”, brincam Eduardo Leite e Sebastião Melo sobre apoio nas eleições

As articulações para o segundo turno começaram com ligações de Sebastião Melo e Maria do Rosário a personagens importantes da política. Melo contou, em entrevista à rádio Gaúcha na manhã desta segunda-feira (7), que tinha acabado de telefonar para Eduardo Leite e que o governador brincou que agora eles estão quites. Ele se referia ao apoio de Melo a Onyx Lorenzoni nas eleições de 2022, enquanto o MDB tinha Gabriel Souza como candidato a vice.