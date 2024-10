Encontro entre Melo e Maria do Rosário tem cumprimento bem-humorado e abraço

O tom acirrado da campanha eleitoral em Porto Alegre não se refletiu no encontro entre dois dos principais candidatos na manhã deste domingo (6). Enquanto Maria do Rosário (PT) deixava o estúdio móvel da Rádio Gaúcha na PUCRS, onde deu entrevista por 10 minutos, chegava Sebastião Melo (MDB), que conversaria comigo e com a Rosane de Oliveira na sequência.