“A pior desculpa que já ouvi”: os bastidores do encontro de Eduardo Leite e Cate Blanchett 

Um vídeo postado pelo governador Eduardo Leite tem dado o que falar nas redes sociais. Ele mostra uma tentativa de ligação para o marido, Thalis Bolzan , enquanto recebia a visita da atriz australiana Cate Blanchett. Na postagem, Thalis não atende. Leite descreveu a atriz como absurdamente simpática e acessível, além de interessada no que o Rio Grande do Sul passou, tema que rendeu na conversa entre eles.

O que aconteceu depois do jantar foi que, encantada com o prédio do Palácio, Cate foi conhecer os salões fora da área residencial . Nesse meio tempo, Thalis viu a ligação perdida e retornou. Ao atender, viu a atriz perguntando onde ele estava para não ter atendido antes. Como ele é médico, ela chegou a perguntar se estava numa cirurgia, mas a resposta foi que estava jogando beach tenis, o que ela brincou que foi “a pior desculpa” que já ouviu .

O jantar no Palácio Piratini aconteceu na última segunda-feira (16), mas a visita começou a ser preparada duas semanas antes. A equipe do governo recebeu uma ligação da Acnur pedindo espaço na agenda de Leite porque uma estrela estaria na capital, em visita a regiões atingidas pela enchente de maio. Sem saber de quem se tratava, Leite assentiu. Cinco dias antes, a Agência da ONU para Refugiados revelou que a estrela era Cate. Eles não queriam chamar atenção para a ida aos bairros antes de acontecer, para evitar o tumulto e manter o objetivo, que era conhecer a situação do Estado, que repercutiu no mundo inteiro. A atriz caminhou, por exemplo, pelas ruas do Sarandi, um dos bairros mais afetados de Porto Alegre, e conversou com moradores.