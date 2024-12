Adolescente de 15 anos que matou mulher no trânsito já tinha sido flagrado pilotando moto 

O adolescente que causou o acidente e a morte da técnica em enfermagem Tamara Henicka, de 40 anos, já havia sido flagrado pela Brigada Militar pilotando uma motocicleta. Este é o único registro policial do menor de idade antes dessa ocorrência. Com 15 anos, o rapaz está internado em estado grave após capotar o carro na fuga do local do acidente. Ele furtou o veículo de um motorista que parou para prestar socorro à vítima.