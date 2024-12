Chay Suede vive Mavi em "Mania de Você". Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

Mania de Você trará revelações aos telespectadores nesta sexta-feira (20). Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mavi leva Viola para o bunker, e Rudá se preocupa com o sumiço da amada. Berta revela a Ísis que está apaixonada por Sirlei. Iarlei fica surpreso ao saber que Tomás está morando na comunidade. Rodhes pede ajuda a Luma para encontrar Viola.

Mavi dopa Viola e tenta convencê-la a ficar a seu lado. Luma consegue entrar no bunker de Mavi, e observa Viola delirando. Luma leva Filipa até Viola. Diana descobre que Volney tem várias identidades e confronta o irmão. Mavi leva Dulce ao bunker para cuidar de Viola. Viola se depara com Filipa.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Juliano despista Maristela sobre as notas frias para Raimundo. Clarice tem a ideia de fazer uma ação conjunta da Magnifique com a Perfumaria Carioca. Basílio conta a Beatriz sua suspeita sobre Clarice e Juliano. Jacira sente ciúmes da comida de Anita. Alfredo dá as boas-vindas a Anita e Nelson em seu programa. Com a ajuda de Marlene, Glorinha confirma que seu produto foi sabotado.

Juliano aprova a ideia de Clarice de popularizar a Magnifique. Carlito alerta Marlene sobre o caráter de Juliano. O quadro de Anita no programa de Alfredo é um sucesso. Ronaldo chantageia Bia para jantar com ele. Beto descobre que a data do evento de lançamento do sabonete foi adulterada.

Volta Por Cima - RBS TV, 19h40

Edson discute com Neuza. Madalena conta para Doralice por que brigou com Tati. Edson se preocupa com a reação de Rosana ao saber sobre Jão. Neuza pede que Jão não procure Edson. Violeta não gosta quando Tati chega para morar em sua casa. Nando não conta para Tati que se sentiu mal por conta dos anabolizantes.

Doralice pede para Tati voltar para casa, e repreende Osmar por sabotar Madalena. Roxelle despreza Chico. Chega o dia do evento feito por Madalena. Todos chegam e se surpreendem com a decoração. Rosana exige que Jão se afaste de Nando. Osmar aparece no local do evento e procura Madalena. Tati é sequestrada.

A Caverna Encantada - SBT, 20h45min

Isadora mostra para Anna a matéria que fez sobre Lavínia para o jornal do colégio. Lavínia está em busca do Diamante Falantede Safira. Dalete diz a Tonico que é nítido que ele está deslumbrado por Marilene.

