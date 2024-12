O jornalista Breno Cabral ganhou as redes sociais nesta quinta-feira (19) ao abandonar a apresentação do jornal Bom Dia Amazonas , da Rede Amazônica, emissora filiada à TV Globo, ao saber que a filha, Maria Eduarda, estava para nascer.

Breno estava ao vivo quando soube da notícia. Emocionado, ele informou à repórter com quem conversava e aos telespectadores que a esposa estava em trabalho de parto.

— Desculpe a voz embargada desde já, acabei de receber uma ligação. Vou sair do jornal, acho que Maria Eduarda vem vindo aí. Então, vou sair agora, vou correndo para o hospital — disse ele.

Nas redes sociais, Breno celebrou o momento nos Stories: "Hoje o mundo ganhou mais cor, mais luz e mais amor. Maria Eduarda chegou, e com ela, trouxe um pedaço do céu para nossas vidas", escreveu.

Ele também compartilhou o vídeo do momento em que saiu do jornal ao vivo e o público elogiou a atitude nos comentários do post.