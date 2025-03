Com a participação da ex-apresentadora Maria do Carmo, "Jornal do Almoço" celebra 53 anos no ar

Cristina Ranzolin e Léo Saballa Jr. receberam Maria do Carmo Bueno Garcia no "Jornal do Almoço". Andressa Ternes / RBS TV

— Fico muito feliz, muito obrigada pelo convite! São 53 anos de uma história, de um programa que é um luxo — celebrou Maria, que está com 76 anos.

No bate-papo no estúdio, os apresentadores relembraram a estreia de Cris no JA, que, em 1989, foi anunciada por Maria do Carmo. O vídeo (veja abaixo) desse momento viralizou nas redes sociais nesta semana, o que instigou a curiosidade do público sobre a atual rotina de Maria do Carmo.

— Depois desse vídeo, todo mundo me mandou mensagem perguntando: "Por onde anda a Maria do Carmo?". Pois ela está aqui do meu lado — começou Cristina.

Por onde anda?

Desde que deixou a RBS TV, em 1994, Maria do Carmo foi deputada estadual, atuou no setor da moda, teve uma empresa de comunicação, organizou eventos e voltou a trabalhar em veículos de massa. Hoje, aproveita a aposentadoria viajando e curtindo a família.

— Estou vivendo a vida! Curtindo a minha família, o meu marido, que é a melhor coisa que tem. A gente tem fases na vida, e as minhas fases são todas maravilhosas, sempre adorei tudo o que fiz, não me queixo de nada. Fiz essa parte toda da vida no jornalismo, a minha profissão, a minha escolha, fiz outras coisa, fiz política, tive empresa. Mas depois, quando parei, parei mesmo. Hora de descansar, coisa boa — contou Maria.

Carisma

Léo aproveitou para elogiar Maria, dizendo que fica impressionado como ela consegue aliar tão bem clareza na comunicação, tranquilidade e simpatia.

— A gente precisa ser a gente mesmo. No momento em que a gente começa a criar um tipo, um estilo, um personagem, tem que ir para o teatro, fazer novela na televisão, cinema. A gente sendo a gente mesmo é tão bom, acorda bem e deita melhor ainda — afirmou a jornalista.

Maria do Carmo participou de toda a edição comemorativa do Jornal do Almoço, contribuindo com comentários e observações a respeito do conteúdo da atração. No encerramento do JA, com Cristina, Léo, Maria do Carmo e os comentaristas no estúdio, a celebração teve direito a Parabéns pra Você e bolo.