Ministro afirma que recursos para reforço estrutural da BR-116 na Serra estão garantidos em 2025

Nova ponte será inaugurada no sábado (21). Porthus Junior / Agencia RBS

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que os recursos necessários para as obras de resiliência climática na BR-116, na Serra, estão garantidos em 2025. São investimentos de reforço estrutural para evitar deslizamentos e rompimentos da pista em períodos com grandes volumes de chuva, como em maio deste ano. As declarações ocorreram em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O orçamento para investimentos de reconstrução e reforço da infraestrutura foi viabilizado a partir do decreto de calamidade pública emitido pelo governo do Estado e aprovado pela União. Essa condição, contudo, tem validade apenas até 31 de dezembro, o que, em tese, faria com que os recursos não utilizados saíssem do orçamento.

De acordo com Renan Filho, porém, o encaminhamento dos projetos garante a reserva do dinheiro.

— Nós fizemos os projetos e garantimos a alocação dos recursos que foram destinados para as obras elegíveis pelo desastre. Obviamente, os recursos do desastre, eles não podem ser utilizados em todas as obras, porque tem obras que estão em áreas não afetadas. Mas as obras que estão em áreas afetadas, que precisaram passar por uma releitura de resiliência, nível de cota de inundação, todas elas estão contempladas — diz, se referindo também a outros pontos do Estado.

O ministro também falou da reinauguração da ponte sobre o Rio Caí, entre o distrito de Vila Cristina, em Caxias, e Nova Petrópolis. Segundo ele, a obra será entregue no sábado (21), antes do prazo previsto, porque foi possível agilizar a contratação e o projeto, além da execução.

— Era uma ponte com mais de 80 anos, tinha pilares muito largos, fora da realidade moderna da engenharia, por isso mesmo que ela caiu, porque, ao ter pilares muito largos quando a água subiu, gerou uma resistência muito grande nos pilares e o pilar central foi derrubado. Ela precisou ser completamente implodida porque não dava apenas para construir a parte que tinha sido danificada, dado que a estrutura que remanescia já não se conectava com as estruturas mais modernas da engenharia — explica.

BR-285

Ainda sobre a Serra, Renan Filho disse que a construção dos 8,3 quilômetros pendentes da BR-285, em São José dos Ausentes, devem ser concluídos no primeiro semestre de 2027, com possibilidade de entrega no fim de 2026. A obra foi retomada em 2022 e, além da pavimentação, inclui três pontes, uma delas sobre o Rio das Antas.

— É uma obra significativa, mas não é uma obra que tem um impeditivo financeiro, ela tem uma dificuldade de engenharia mesmo. É uma obra que precisa de três a quatro anos para ser concluída, pelas dificuldades da região. Não se faz obra fácil em região de serra — argumentou.