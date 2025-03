Gaúchos participam da posse de Yamandú Orsi no Uruguai 

Presidente da Assembleia, Pepe Vargas, na Praça da Independência, em Montevidéu Eduardo Silveira / ALRS/Divulgação

A posse do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, levou gaúchos identificados com a Frente Ampla para Montevídéu neste fim de semana de Carnaval. Um deles foi o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT).

A posse teve a presença de mais de 60 delegações estrangeiras e foi realizada no Palácio Legislativo, seguida de um ato na Praça da Independência, uma das mais conhecidas do Uruguai. Orsi recebeu a faixa presidencial de Luis Lacalle Pou e governará o país de 3,4 milhões de habitantes até 2030.

Pepe destacou que a posse ocorreu no mesmo dia em que o Uruguai celebrou os 40 anos do retorno à democracia, após a ditadura que durou de 1973 e 1985.

— A posse no dia em que o país celebra 40 anos de democracia, com a entrega da faixa presidencial, símbolo da transmissão do poder, em praça pública, representa a consolidação do processo democrático — disse Pepe.

Na quinta-feira e na sexta-feira, o parlamentar participou de atividades em Montevidéu com líderes políticos do Brasil, Uruguai, Chile e Colômbia e com a vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz Pérez. O encontro teve como objetivo debater a integração econômica e social.