Melo mantém titular da Defesa Civil e anuncia nova adjunta da Saúde de Porto Alegre

Coronel Evaldo Rodrigues Junior está no cargo desde 2019 e comandou resposta a eventos climáticos nos últimos anos.

O prefeito Sebastião Melo anunciou a permanência de Evaldo Rodrigues Junior no comando da Defesa Civil de Porto Alegre . O coronel da reserva do Corpo de Bombeiros ocupa o cargo desde 2019, mas ainda não havia sido confirmado na nova gestão de Melo.

De acordo com a prefeitura, Evaldo ganhará o status de secretário-executivo . Sem vinculação partidária, ele é considerado uma escolha técnica do prefeito.

Melo também anunciou a farmacêutica Jaqueline Cesar Rocha como secretária adjunta da Saúde . A indicação partiu do PL , partido aliado do prefeito.

Doutora em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jaqueline já coordenou unidades de pronto atendimento e atuou nas áreas administrativa e assistencial de farmácias comerciais e hospitalares.

Quebra-cabeças

Com a confirmação do chefe da Defesa Civil, Melo preenche mais um espaço de seu novo governo. Entre os principais órgãos municipais, ainda estão pendentes de anúncio os comandos da EPTC e do Previmpa.