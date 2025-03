Hoje é dia de torcer pelo Brasil e celebrar mais do que as três indicações para o Oscar

Este domingo é um dia para se enrolar na bandeira do Brasil e torcer, como se faz nas finais de Copa do Mundo. Chegar à final do Oscar com três indicações é motivo para celebrar o sucesso de Ainda Estou Aqui e seu significado político.

O filme ganhou o mundo com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e isso é mais importante do que levar uma das estatuetas.

Claro que o ideal é ver Fernandinha levantar o Oscar de melhor atriz e o filme ser considerado o melhor de língua não inglesa, já que ser o melhor de todos é um sonho alto demais.

Nossa Kelly Matos está em Los Angeles para contar tudo pelo Rádio Gaúcha e já nos mostrou uma foto com Fernanda e os bastidores da grande festa do cinema. Eu aqui prometi ir trabalhar de camiseta amarela — não a da CBF, mas uma de algodão que se vende para turistas nas lojas de souvenir do Rio.

Foi no Rio que passei as férias, num apartamento alugado no Leblon, a poucas quadras de onde morou Rubens Paiva até ser preso e morto por agentes da ditadura militar.

O filme, creio que todo mundo já sabe, é sobre Eunice Paiva, a mulher valente que lutou para provar o assassinato do marido e para criar os cinco filhos daquele casamento feliz.

Nas férias, fiz questão de ir a três lugares simbólicos do filme — o quarto, a praia do Leblon com o morro Dois Irmãos ao fundo, já era o cenário de todos os dias.

Na Delfim Moreira, 80, esquina com a Almirante Pereira Guimarães, foi construído um edifício de luxo. Rosane de Oliveira / Agência RBS

Primeiro estive na Delfim Moreira, 80, esquina com a Almirante Pereira Guimarães. Ali só resta, à frente, a praia que a família frequentava e onde Eunice nadava com braçadas vigorosas.

No lugar da casa branca foi construído um edifício de luxo, o Saint Paul de Vence. Até a ruazinha lateral está descaracterizada e a produção precisou gravar na Cupertino Durão. Fiz fotos na esquina com a Ataulfo de Paiva.

A casa, que é um personagem do filme, fica na Urca, com vista para o Pão de Açúcar. Minha filha e eu fomos até lá. Caminhamos pelo bairro que é um dos meus preferidos no Rio e chegamos à casa dos Paiva do filme — e que, segundo Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui e filho do casal — ficou idêntica à da família, por dentro e por fora. As irmãs mais velhas confirmam.

Leia Mais Breve ensaio sobre a solidão na era digital

Como se sai de um roteiro como esse? Com um aperto no peito. Porque Ainda Estou Aqui não é obra de ficção como a maioria dos concorrentes. Tem muito em comum com A Semente do Fruto Proibido, que também fala de repressão, violência do Estado e família destruída pelo horror.