Orsi toma posse e esquerda retorna ao poder no Uruguai

Orsi, de esquerda, sucede Lacalle Pou, de centro-direita. Dante Fernandez / AFP

Yamandú Orsi tomou posse neste sábado (1º) como presidente do Uruguai, no retorno da esquerda ao poder, após cinco anos de governo da centro-direita.

Orsi, de 57 anos, sucede Luis Lacalle Pou e vai comandar até 2030 o país de 3,4 milhões de habitantes, um dos mais estáveis e prósperos da América do Sul. O Uruguai também comemora, neste sábado, quatro décadas de democracia ininterrupta.

— A boa saúde da democracia está intimamente ligada à conquista de certos padrões de bem-estar — disse Orsi em seu primeiro discurso após jurar lealdade à Constituição, no Palácio Legislativo.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajou ao Uruguai para acompanhar a posse de Orsi.

— Tenho a certeza de que seguiremos trabalhando para reforçar a extraordinária parceria histórica entre os nossos países e o compromisso que compartilhamos com a integração sul-americana e o Mercosul. E que poderemos avançar juntos nos temas da agenda climática, a transição energética e a defesa da paz e da democracia — afirmou Lula, em postagem no X, onde se referiu a Orsi como "meu amigo".

O novo presidente uruguaio agradeceu aos seus antecessores e prometeu "não ignorar as regras de funcionamento da economia que o Uruguai mantém desde o retorno da democracia", lutar contra o crime e enfrentar as suas causas e "formular estratégias de desenvolvimento com um foco sustentável e humano".

Orsi é o nono presidente desde 1985, quando chegou ao fim uma ditadura de 13 anos, que deixou cerca de 200 presos ou desaparecidos.

— Há sequelas desse período até hoje, por isso é tão justo quanto imprescindível manter intacto o compromisso com a liberdade, verdade e justiça — disse Orsi.

Após o seu discurso no Parlamento, o recém-empossado seguiu para a tradicional Praça Independência, onde Lacalle Pou lhe entregou a faixa presidencial.

Aos 89 anos e sofrendo de um câncer irreversível, o ex-presidente José Mujica assistiu à posse do seu discípulo no recinto legislativo, ao lado dos também ex-presidentes Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) e Julio Sanguinetti (1985-1990). Delegados de mais de 60 países, entre eles o rei da Espanha, também assistiram ao ato.

Orsi será o terceiro presidente de esquerda em quase dois séculos de um Uruguai independente, após o seu mentor, o ex-guerrilheiro Mujica (2010-2015), e o falecido oncologista Tabaré Vázquez (2005-2010 e 2015-2020). Ao contrário deles, terá que lidar com um Parlamento dividido: seu partido, a Frente Ampla, controla apenas o Senado, enquanto políticos antissistema ocupam a Câmara dos Deputados.

No campo econômico, Orsi terá que aumentar o crescimento, estimado pelo FMI em 3% para este ano, e, ao mesmo tempo, atender às demandas sociais sem aumentar ainda mais o déficit fiscal, que fechou 2024 em -4,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Outro desafio será combater a criminalidade, grande parte ligada ao tráfico de drogas. Segundo uma pesquisa da Equipos Consultores, a insegurança é o principal problema dos uruguaios (37%), seguida de longe pelo desemprego (17%).

No Uruguai, a taxa de homicídios é de 10,5 por 100.000 habitantes, e a população carcerária é de 445 presos por 100.000 habitantes, a mais alta da América do Sul e a décima mais alta do mundo.

Para este pequeno país agrícola, vizinho da Argentina e do Brasil, as relações internacionais são essenciais para o acesso ao mercado. Orsi terá de apelar ao equilíbrio, com o Mercosul questionado em nível regional e um mundo polarizado.

Na passagem pelo Uruguai, Lula teve encontros com líderes internacionais. Ele se reuniu com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e com a candidata a presidente do Equador Luisa González, ambos de partidos de esquerda.

— Discutimos a importância dos países da América Latina e da União Europeia atuarem em defesa da democracia e do multilateralismo. A Alemanha é um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul-União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30 — disse Lula, em nota, sobre a conversa com o alemão.

A agenda oficial de Lula informa que ele retorna a Brasília após a cerimônia de posse do seu homólogo uruguaio.