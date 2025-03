Pontes reconstruídas pela iniciativa privada serão inauguradas no Vale do Taquari 

Vale do Taquari foi afetado pelas enchentes de 2023 e 2024 Jefferson Botega / Agencia RBS

O dia 17 de março será especial para 10 cidades do Vale do Taquari afetadas pelas enchentes de setembro de 2023 e maio de 2024. Nesse dia, às 11h, será inaugurada na localidade de Palmas, em Encantado, uma ponte reconstruída graças à iniciativa privada. A cerimônia simboliza a reconstrução de diversas pontes nos municípios de Anta Gorda, Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Encantado, Ilópolis, Pousso Novo, Putinga, Relvado e Travesseiro.

As pontes foram reconstruídas graças a uma iniciativa do Instituto Ling, que reuniu doações de grandes empresas para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. O Instituto Cultural Floresta, a Federasul e Associação Comercial e Industrial do Vale do Taquari se associaram ao projeto que tem recursos de RandonCorp, Grupo Gerdau, Metasa, Grupo Simon Engenharia e Usiminas.