Um ano depois, como está a força-tarefa para acolhimento de pessoas em situação de rua em Caxias do Sul

Segundo FAS, são cerca de mil pessoas em situação de rua que estão no Cadastro Único. Porthus Junior / Agencia RBS

Um ano depois do início da força-tarefa da prefeitura para acolhimento a pessoas em situação de rua em Caxias do Sul, 459 abordagens foram realizadas, conforme dados da Fundação de Assistência Social (FAS). O objetivo, segundo o município, é encaminhar essa população para os serviços de assistência social e saúde. As ações são feitas em conjunto entre equipes da FAS, Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e Guarda Municipal.

Segundo dados de janeiro, a população de rua cadastrada em Caxias, com base no Cadastro Único, é de cerca de mil pessoas. Após o primeiro ano da força-tarefa, o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, avalia que a principal função dela transformou-se na conscientização de que as pessoas em situação de rua podem utilizar os serviços públicos de acolhimento.

— Nós fizemos esse acompanhamento, onde a conscientização das pessoas em situação de rua, que têm o oferecimento, inclusive, de trabalho. Se for o caso, tratamento nos consultórios de rua, encaminhamento conforme o objetivo dessa pessoa. Se a pessoa tem um problema relacionado tanto à drogadição como o alcoolismo, ser tratada, esse é o maior objetivo, ser tratada e ficar acolhido com acompanhamento — descreve o secretário, acrescentando que o município quer "dar dignidade" a essa população.

As ações do consultório de rua são coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Conforme a assessoria da FAS, a partir das abordagens da força-tarefa, 40 acolhimentos ocorreram. Porém, numa base diária, a quantidade de atendimentos realizados pela entidade, a partir do Centro Pop Rua, é maior. Até 24 de fevereiro, a média diária de pessoas que acessavam o serviço especializado era de 116 pessoas — não necessariamente sempre pessoas diferentes. Atualmente, o município conta com 120 vagas diárias para acolhimento.

Entre os atendimentos oferecidos, segundo a comunicação da pasta de assistência social, estão acolhida e escuta qualificada, acesso a banho, alimentação, guarda de pertences e lavagem de roupas, além de encaminhamento para os serviços de acolhimentos institucionais (SAIs), inclusão e atualização do Cadastro Único. A pasta oferece também acompanhamento técnico e orientação, com o objetivo da reconstrução de trajetórias de vida.

Para o inverno é prometido um reforço, especialmente para direcionar as pessoas em situação de rua para casas de acolhimento.

População de rua no Brasil

Uma das pesquisas mais recentes em relação à população de rua do Brasil é do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), divulgada em dezembro de 2022. Segundo os dados, cerca de 281 mil pessoas estavam em situação de rua no país.

O levantamento também abordou os motivos que levam os cidadãos a essa realidade e um dos principais, segundo o Ipea, é a exclusão econômica, o que envolve desemprego, a perda de moradia e a distância do local do trabalho. A pesquisa demonstra que 54% citaram o motivo como fator para estar em situação de rua.

Quando trata-se de motivos individuais, o principal é o de problemas com familiares ou companheiros. Confira abaixo:

Problemas com familiares e companheiros (47,3%)

Desemprego (40,5%)

Alcoolismo e outras drogas (30,4%)

Perda de moradia (26,1%)

Ameaça e violência (4,8%)

Distância do local de trabalho (4,2%)

Tratamento de saúde (3,1%)

Preferência ou opção própria (2,9%)

Outros motivos (11,2%)

Fonte: Ipea

Prisões e pagamento de passagens

De acordo com o secretário de Segurança Pública, há situações dentro da força-tarefa em que foragidos são identificados. No ano passado foram 88, e até 24 de fevereiro eram pelo menos 15 neste ano.

— Dentro dessa situação, verificamos qual a situação dela quanto a ter ou não mandado de prisão, alguma coisa relacionada à situação criminal dela. Constatamos que, no ano passado, 88 pessoas foram recolhidas ao sistema prisional em decorrência de ter um mandado de prisão, pelos mais diversos delitos, como furto e tráfico de drogas — relata.

Silva observa também que houve uma migração de pessoas da região metropolitana de Porto Alegre para Caxias após a chuva de maio do ano passado. Outra opção oferecida pela força-tarefa para esses casos é um auxílio para que elas voltem à cidade natal ou para perto de familiares. Segundo a comunicação da FAS, nove pessoas aceitaram esse direcionamento.

— A essas pessoas que querem voltar é prometido a passagem e ela retorna ao seu seio, onde ela é originária. Às vezes tem até famílias completas mesmo — explica o secretário.

A força-tarefa