João Pedro Bonini repete João Fonseca e fica com o vice do Banana Bowl

Espanhol Andres Santamarta (E) venceu Bonini (D) na decisão. Gustavo Gomes / CBT

O brasileiro João Pedro Bonini ficou com o vice-campeonato da 55ª edição do Banana Bowl, torneio que teve sedes em Santa Catarina, na categoria até 18 anos, e São Paulo, nas categorias 14 e 16 anos.

Na decisão, disputada neste domingo (2), na cidade catarinense de Gaspar, Bonini foi derrotado pelo espanhol Andres Santamarta Roig, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

— Estou muito feliz, joguei muito bem durante toda a semana, estava concentrado, fiz as coisas certas dentro e fora das quadras. O primeiro set foi muito duro e no segundo acredito que ele decaiu um pouco e eu consegui manter o meu ritmo — comemorou Santamarta, cabeça de chave 1 e número 6 do ranking mundial juvenil.

Este foi o segundo título J500 do espanhol. Já o brasileiro disputou sua primeira final de um torneio deste nível, que em graduação só fica atrás dos Grand Slam e Jogos Olímpicos da Juventude.

— Mais que esse jogo, essa semana foi espetacular para mim, é bom demais jogar em casa. Joguei a semana inteira muito feliz e tranquilo. Hoje não deu, mas sabemos a qualidade que tem meu adversário — comentou Bonini, que igualou o resultado de João Fonseca, que foi finalista em 2023.

O brasileiro analisou a partida:

— Eu tive chances, principalmente no início do jogo, mas no segundo set senti um pouco, mas isso é normal. É importante perder para conseguir identificar os pontos que ainda preciso trabalhar — avaliou.

Thea Frodin é campeã no feminino

Thea Frodin foi vice em Porto Alegre e venceu em Gaspar. Gustavo Gomes / CBT

A decisão feminina em Gaspar foi ganha pela norte-americana Thea Frodin, que venceu a a argentina Sol Larraya Guidi sem grandes dificuldades, fechando a partida em 2 a 0 (6/3 e 6/1), após 1h15min de confronto.

— Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a organização por este torneio. Sobre a partida, eu apenas tentei focar no meu jogo, dando tudo de mim. Tive um duelo muito duro ontem, então meu corpo ainda estava sentindo um pouco — afirmou a campeã do Banana Bowl, que na semana passada foi vice-campeã da Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.

Demais categorias

Os campeões e vices nas categorias 14 e 16 anos. Marcelo Prais / EC Pinheiros

As categorias 14 e 16 anos tiveram como sede as quadras do Pinheiros, em São Paulo, e contaram pontos para o ranking da Confederação Sul-Americana de Tênis (Cosat).

Nos 14 anos feminino, em uma final 100% nacional, o título ficou com a catarinense Clara Coura, que venceu a baiana Gabriela Bettoni por 6/0 e 6/4.

O troféu masculino foi para o boliviano Matias Rivero Villena, que bateu o venezuelano Andres Alfredo Sanchez Molina por 6/4 e 6/3.

A final feminina dos 16 anos também foi 100% nacional. Em um duelo entre peruanas, Luciana Luna aplicou 6/1 e 6/3 sobre Nicole Alva.