Fora das emendas de 2025, conclusão da BR-285 preocupa comunidade dos Campos de Cima da Serra

O futuro de um dos investimentos mais importantes para o desenvolvimento dos Campos de Cima da Serra preocupa moradores da região. Aguardada há décadas, a conclusão da BR-285, em São José dos Ausentes, tem apenas R$ 500 mil previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025. Para concluir a obra, o que está previsto para 2026, são necessários mais R$ 35 milhões. E a esperança de incrementar o orçamento acabou frustrada após a bancada gaúcha deixar o projeto de fora da programação das emendas para o próximo ano.

A obra envolve a pavimentação de 8,3 quilômetros da rodovia, entre o acesso a São José dos Ausentes e a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Também serão construídas uma ponte sobre o Rio das Antas e duas pontes menores, três passagens subterrâneas para fauna e três entroncamentos.

Ao longo das discussões a respeito das destinações da bancada gaúcha no orçamento de 2025, representantes da região foram a Brasília para articular junto aos deputados a reserva de uma parcela dos R$ 528 milhões disponíveis. Ao fim das negociações, contudo, os parlamentares decidiram destinar o montante para hospitais, institutos federais e outros nove projetos. Das obras de infraestrutura, a única contemplada na Serra é a ponte sobre o Rio das Antas ligando Nova Pádua a Nova Roma do Sul.

— Atualmente temos um bom recurso sendo executado no lote gaúcho, em São José dos Ausentes. O pessoal está trabalhando, projetos e licenças ambientais estão em dia. No entanto, estamos preocupados, pois não conseguimos aprovar uma emenda de bancada. Esse cenário exigirá um esforço significativo das lideranças da nossa região em 2025, na busca por novos recursos. A obra não será interrompida, mas, com a aprovação desses recursos, certamente o progresso seria mais acelerado — observa Jaziel de Aguiar Pereira, articulador da mobilização da região pela conclusão da rodovia.

As obras da BR-285 foram retomadas em agosto de 2022, cerca de 12 anos após a inauguração do último trecho concluído. Após dificuldades com licenças ambientais e desistências de empresas, a comunidade passou a se mobilizar em 2016. Na época da retomada, o orçamento total da obra era de R$ 72 milhões. No lado catarinense, a estrada passa por construção na Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, já em estágio avançado.

Importância logística

Além de ajudar a escoar a produção do Estado quando estiver concluída, a BR-285 vai formar um corredor estratégico, cruzando todo o Rio Grande do Sul. Em São Borja, na Fronteira Oeste, a rodovia dá acesso a estradas argentinas e chilenas, permitindo uma ligação rodoviária entre o porto de Imbituba, em Santa Catarina, e o porto de Antofagasta, no Chile. A ponte sobre o Rio das Antas terá 400,4 metros, com vãos de até 110 metros. Alguns pilares já foram construídos.

Contrapontos

Em nota, o gabinete do deputado Dionilso Marcon (PT), coordenador da bancada gaúcha, disse que a decisão dos projetos contemplados ocorreu a partir de um processo amplamente democrático. Ao todo, segundo a manifestação, mais de 150 projetos buscavam recursos, mas apenas oito podem ser selecionados.

A nota diz ainda que a não inclusão não significa que o projeto não terá atenção e que os parlamentares seguirão "na busca por recursos que podem ser direcionados por outros meios, inclusive diretamente pelo governo federal".