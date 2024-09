BR-285 Notícia

Viaduto sobre o Rio das Antas, na BR-285, em São José dos Ausentes, começa a tomar forma

Estrutura terá 400 metros de extensão e integra o projeto de pavimentação da rodovia federal, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina

13/09/2024 - 15h30min Atualizada em 13/09/2024 - 16h41min