O maior assalto a carro-forte do Estado e crimes à luz do dia em Canela e Bento Gonçalves: relembre as notícias da área policial na Serra

Criminosos chegaram disfarçados de policiais para entrar no aeroporto.

O protagonismo do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani diante das dificuldades do Estado também facilitou a ação dos criminosos. Um avião abastecido com mais de R$ 30 milhões de um banco do Paraná pousou em Caxias do Sul e foi alvo de um assalto considerado como o maior do Rio Grande do Sul. Cerca de metade do dinheiro foi recuperado, dois criminosos foram mortos e um policial também perdeu a vida.

A poucas semanas para o novo ano, o Pioneiro destaca os principais acontecimentos que marcaram 2024 em Caxias do Sul e nos demais municípios da Serra.

Hoje, você vai ver o que de mais importante aconteceu na área policial.

Carros-fortes que fariam o transporte dos valores foram alvejados.

Assalto a carro-forte volta às manchetes

Um caso que há anos não aparecia nas manchetes colocou Caxias do Sul no noticiário nacional. Na noite de 19 de julho, um grupo de 10 pessoas atacou funcionários de uma empresa de transporte de valores no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. O alvo era um avião vindo de Curitiba abastecido com R$ 30 milhões. Os assaltantes usaram veículos com adesivos da Polícia Federal (PF) para acessar o hangar do aeroporto e fizeram funcionários como reféns.

Durante o confronto, dois criminosos foram mortos. O 2º sargento Fabiano Oliveira também foi alvejado e não resistiu. Ao todo, 19 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por envolvimento no caso. Dos envolvidos, 13 estão presos preventivamente e quatro pessoas estão em liberdade, mas monitorados e sob medidas restritivas.

Conforme a denúncia do MPF, integrantes de duas facções criminosas, o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Bala na Cara, do Rio Grande do Sul, atuaram em conjunto para executar o assalto.

Casa onde a família morava. Estrutura foi demolida em outubro.

Tragédia dentro de casa

O gás liberado por um gerador de eletricidade movido a gasolina foi apontado como o responsável pela morte de mãe e três filhas em Vacaria. Cíntia de Moraes Costa, 36 anos, e as filhas dela, Ana Júlia Costa da Silva, 15, Cintia Maria Costa da Silva, 11, e Samara Costa da Silva, três, dormiam dentro de casa quando perderam a vida. Sobreviveram o companheiro da mulher e outros dois filhos, de sete e nove anos.

O homem havia sido indiciado por homicídio culposo majorado pela Polícia Civil, mas a Promotoria entendeu que não havia elementos para culpa exclusiva do homem ou alguma responsabilidade com dolo por parte dele, e decidiu não oferecer denúncia à Justiça. A casa onde a família morava, que era de propriedade da União, foi demolida.

Imagens flagraram momento que jovem é assassinado em frente à Catedral de Pedra.

Assassinato em cartão-postal da Serra

Acostumada a receber turistas de todo o país, a Catedral de Pedra, em Canela, também foi cenário para um homicídio. Um homem de 26 anos, que estava sentado em um banco da praça, foi morto a tiros em julho. Imagens mostram o momento em que um homem se aproxima da vítima por trás. Ele dispara contra a vítima e foge na sequência. Em outubro, uma operação da polícia prendeu 22 pessoas para inibir os casos de violência na cidade.

Homicídio ocorreu em plena Via del Vino, no centro de Bento Gonçalves.

Homicídio à luz do dia no centro de Bento

No dia 19 de dezembro, um outro crime chocante, desta vez em Bento Gonçalves. Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, morreu no hospital após ter sido agredido com golpes de faca por um homem à luz do dia, em plena Praça Bartholomeu Tacchini, na Via del Vino, um dos pontos mais movimentados do município.

Pessoas que presenciaram a situação relataram que tudo começou quando o agressor urinava na parede de um prédio. Uma mulher que estava com uma menina viu a cena e começou a discutir com o suspeito. Fontes tentou afastar a mulher e, depois, se aproximou e deu um tapa no suspeito. O agressor, então, levantou-se do banco, derrubou Fontes e o apunhalou com diversos golpes de faca. A vítima deu entrada no hospital, foi internada na UTI, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga se ele teria cometido algum tipo de crime sexual. Imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas. O suspeito já depôs e negou que teria importunado sexualmente a criança.

Central de monitoramento é apontada como ferramenta que ajudou na redução da criminalidade.

Menos violência na região

2024 encerra como um dos anos menos violentos na região. Dos 49 municípios da Serra, 17 apresentam reduções nos indicadores criminais de mortes violentas em 2024. Três deles já reduziram em mais de 80%, como Carlos Barbosa, Guaporé e Flores da Cunha. Em Caxias do Sul, a redução é de 20%. Na maior cidade da Serra as autoridades creditam ao cercamento eletrônico e a integração entre as forças de segurança como os responsáveis pela redução nos indicadores.

Câmeras flagraram momento que cão foi arrastado pelas ruas.

