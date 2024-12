Grêmio vive horas decisivas por desfecho com Pedro Caixinha

Pedro Caixinha ainda negocia com dirigentes do Grêmio. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

O Grêmio vive os últimos momentos da negociação com Pedro Caixinha. Depois da reunião realizada no fim da tarde da sexta-feira (20), os dirigentes aguardam uma resposta do técnico português ao longo deste sábado (21).

Até o final desta manhã, o treinador ainda não havia respondido à última oferta do Tricolor. A direção gremista considera que se não houver uma resposta, o negócio será encerrado e o clube partirá para outras opções no mercado. Porém, existe otimismo entre os dirigentes de que Caixinha aceitará a proposta.

O negócio entre Grêmio e Pedro Caixinha sofreu uma reviravolta na sexta-feira. O clube dava o acordo como certo e já havia enviado o contrato para ser assinado pelo treinador. No entanto, o estafe do português teria feito uma série de novas exigências.

Segundo a direção tricolor, Caixinha teria solicitado que seu aluguel fosse pago pelo clube, assim como passagens para que seus familiares viessem e retornassem a Portugal. Além disso, ele pediu uma proteção contra a variação cambial, já que o valor do contrato foi discutido em euros.

A versão é diferente da noticiada pelo jornal O Globo, na tarde de sexta. Ao repórter Diogo Dantas, o estafe de Caixinha disse que houve o descumprimento de uma cláusula por parte do Grêmio, o que teria encerrado a negociação. Foi esta a informação que iniciou a reviravolta no caso. As tratativas, contudo, continuaram ao longo do dia.

Após a repercussão da notícia, os dirigentes do Grêmio fizeram uma reunião com o representante do técnico e tentaram um novo acordo. A estratégia gremista foi de melhorar a oferta financeira para o treinador, com um valor maior sendo diluído ao longo do contrato de dois anos. Além disso, os dirigentes do Tricolor pediram que a resposta fosse dada até o dia seguinte.

Opções a Caixinha

Da relação de técnicos avaliados após a saída de Renato, algumas opções seguem à disposição. Um nome seria o de Cléber Xavier, não está sob contrato.

O argentino Matías Almeyda, que trabalha na Grécia, também recebeu elogios pelo modelo de jogo e condução do dia a dia de trabalho.

O nome de Hernan Crespo, citado como alvo gremista por jornalistas argentinos, não fez parte das avaliações conduzidas pelo clube. O profissional não chegou a abrir negociação com o Grêmio.

*Produção: Bruno Flores