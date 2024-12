Empresa classificada para prestar serviço de telemedicina em Caxias deve demonstrar operação em janeiro

A NXT Telessaúde LTDA, melhor colocada no edital para contração da empresa que realizará o serviço de telemedicina via Sistema Único de Saúde (SUS) em Caxias do Sul, realizará uma prova de conceito no início de 2025. Conforme a prefeitura, se trata de uma demonstração simulada para atestar que a companhia atende às exigências estabelecidas no termo de referência em relação às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho. Essa etapa ocorrerá no dia 10 de janeiro.