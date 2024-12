FGF define calendário de 2025 e mantém Divisão de Acesso no primeiro semestre

Apesar de ter sido cogitada para acontecer no segundo semestre do ano, a Divisão de Acesso seguirá sendo disputada no primeiro semestre, assim como nas últimas edições. A competição terá início em 17 de maio e terminará no dia 31 de agosto, totalizando 21 datas. Isso pode representar uma alteração na fórmula de disputa, já que em 2024 foram 20 datas, sendo 14 na fase classificatória e seis nas eliminatórias.