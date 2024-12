Atlântico mantém base do elenco, renova com Paulinho Sananduva e mais 12 jogadores 

Boa parte do elenco campeão da Copa do Brasil permanecerá no Galo em 2025. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico anunciou, nesta sexta-feira (20), a permanência do técnico Paulinho Sananduva para 2025. O comandante fará a sua terceira temporada à frente do time de Erechim. Neste ano, ele conduziu o elenco na conquista inédita da Copa do Brasil, além do bicampeonato da Copa RS.

A direção do Galo também manteve a base dos jogadores que estiveram no elenco de 2024. Apenas dois atletas se despediram do time: goleiro João Paulo e o pivô Gessé.

Outros 12 jogadores permanecerão no Atlântico: o goleiro Alê Falcone, os fixos Erick, Deivão e Vagner; os alas Richard, William, Pedrinho, PL, Salah e Suelton, além dos pivôs Elenilson e Vilela.