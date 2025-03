Atlântico vai enfrentar o Joinville na final da Supercopa de Futsal

O adversário do Atlântico em busca de uma vaga na Libertadores da América será o Joinville . O confronto final da Supercopa de Futsal foi definido neste sábado (1º), quando os times levaram a melhor nas semifinais e avançaram à decisão.

A final da Supercopa será neste domingo (2), ao meio-dia. A partida terá transmissão do SporTV e através do canal CBFS TV no YouTube.