Gauchão de Futsal será decidido somente em 2025, após caso de injúria racial

Futuro da disputa entre Guarany e Atlântico será definida após julgamento no STJD. Atlântico / Divulgação

O Gauchão de Futsal 2024 definitivamente não irá terminar neste ano. O campeonato está paralisado desde que o Atlântico abandonou a quadra no jogo de volta da semifinal, com o Guarany, após um ato de injúria racial contra um de seus jogadores. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e, com o recesso de fim de ano da instituição, será julgado somente no ano que vem.

A informação foi confirmada pela Liga Gaúcha, que organiza o torneio, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo eles, ainda não há data para o novo julgamento.

O caso chega ao STJD após reviravoltas. Na primeira instância, o clube de Erechim foi eliminado da competição, por ter abandonado a semifinal, enquanto o Guarany foi multado e punido com perda de mando de campo em dois confrontos, por causa da atitude de seu torcedor. Insatisfeito com o resultado, o Galo recorreu e conseguiu ser absolvido no Pleno do TJD, que decidiu que a partida deveria ser retomada.

O Atlântico, contudo, não concordou com a ideia de retonar a Espumoso, onde ocorreu o caso de injúria racial, para jogar os últimos minutos da prorrogação — a partida entre os clubes foi interrompido faltando 50 segundos para o fim do primeiro tempo da etapa extra, com o placar em 1 a 1. Por isso, recorreu e levou o caso à terceira instância.

Desde a semana passada, os clubes envolvidos já esperavam por esse desfecho. A Yeesco Futsal, que está garantida na final, liberou o elenco para as férias ainda na sexta (13), pois já estava ciente de que não haveria mais tempo hábil para disputar as partidas decisivas do Gauchão em 2024.

O Guarany, de Espumoso, não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas também deu férias aos seus atletas. Nas redes sociais, alguns jogadores confirmaram a parada.

"Temporada acaba do jeito que não queríamos. Espero, do fundo do meu coração, que atitudes como a que esse torcedor teve não se repitam nem aqui e nem em lugar nenhum... NÃO AO RACISMO", escreveu Cavinato, artilheiro do Gauchão pelo Guarany.

O Galo, por sua vez, publicou uma nota sobre o assunto em suas redes sociais. "O Atlântico demonstra empatia à decisão do Pleno do TJD e da agilidade por parte da Liga Gaúcha em solucionar o impasse sobre o confronto diante do Guarany, transferindo os jogos faltantes para 2025, e com isso opta por dar férias aos atletas, os quais deverão se apresentar para retomar os trabalhos em janeiro do próximo ano", anunciou.