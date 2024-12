Gil do Vigor, Ana Maria e Tati Machado no momento do anúncio da gravidez da jornalista.

A jornalista e apresentadora Tati Machado , 33 anos, aproveitou a participação no programa Mais Você desta quinta-feira (19) para anunciar que está grávida de quatro meses . Antes de compartilhar a notícia, a apresentadora Ana Maria Braga fez mistério, comentando que havia recebido um presente especial de uma visita, e mostrou um body com a frase "Exxquece, vovó".

Além disso, a jornalista revelou que já sabe o sexo do bebê, mas preferiu manter o segredo. Ela é casada há 13 anos com o cineasta Bruno Monteiro, que estava no estúdio no momento da revelação.