Como foi Luis Suárez no Inter Miami na temporada 2024

Suárez marcou 25 gols na última temporada pelo Inter Miami. Chris Arjoon / AFP

Luis Suárez, pelo Grêmio, em 2023, jogou 54 partidas e marcou 29 gols — média de 0,53 gol por jogo. Pelo Inter Miami, em 2024, atuou 37 vezes, com 25 gols, média de 0,67. Um rendimento 26% melhor, mesmo atuando em gramados sintéticos, algo que evitou no Brasileirão. No quesito assistências, deu 12 nos torneios dos EUA. Pelo Tricolor, foram 17.

Ou seja: mesmo com as dores crônicas no joelho direito, o craque de 37 anos teve uma temporada ainda melhor nos Estados Unidos do que no Brasil vestindo a camisa gremista. Em junho, a questão física o levou a cogitar parar de jogar, algo que o motivou a escrever uma carta à direção gremista, revelada com exclusividade por Zero Hora na quarta-feira (18). Após 57 dias de negociação, ficou acertada sua permanência em Porto Alegre até dezembro de 2023.

Após abrir mão de um salário anual de US$ 3,9 milhões no Grêmio (R$ 23,8 milhões, na cotação atual), o jogador atuou em 2024 no clube norte-americano por US$ 1,5 milhão (R$ 9,1 milhões) e acaba de renovar por mais um ano. O valor para a temporada de 2025 deve ser semelhante. Suárez não foi registrado como um dos três jogadores que podem receber acima do teto salarial imposto pela liga.

Segundo Michelle Kaufman, jornalista do Miami Herald e que faz cobertura diária do Inter Miami, o uruguaio nunca foi desfalque por conta de problemas no joelho. Suas ausências aconteceram por conta dos períodos à serviço da seleção uruguaia.

— Ele teve um grande ano, marcou 25 gols considerando todas as competições. E acabou de assinar uma ampliação contratual — comentou Michelle.

Com Messi e Suárez como referências, o Inter Miami quebrou o recorde de pontos na fase classificatória da Liga Americana (MLS). Na conferência leste, o time de Flórida marcou 74 pontos em 34 rodadas. Apesar do rendimento de suas duas estrelas, o Inter Miami caiu na fase de matas. O time foi eliminado para o Atlanta United, que venceu dois de três confrontos. Ainda assim ganhou uma vaga no novo Mundial de Clubes graças ao chamado Supporter's Shield, um título simbólico dado ao time que teve a melhor campanha durante a temporada regular. O fato gerou polêmica no país, pois haveria interesses comerciais atrelados a estrelas como Messi e Suárez.

A temporada de 2024 também marcou a despedida de Suárez da seleção uruguaia. Após a participação com a Celeste na Copa América, quando marcou um gol em quatro jogos, teve uma última convocação para as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele disputou os 90 minutos da partida contra o Paraguai e se despediu da equipe no Estádio Centenário. Após a partida, o jogador gerou manchetes por criticar a condução de Marcelo Bielsa do grupo.

— Na Copa América houve situações que me magoaram e que não contei por uma questão de convivência. Muitos jogadores fizeram reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem sequer nos cumprimenta — disparou.

O rendimento do time também passou a ser criticado. Entre jogos da Copa América e Eliminatórias, a Celeste ficou seis jogos sem vitória. Mas a crise chegou ao final no dia 15 de novembro, após a vitória por 3 a 2 sobre a Colômbia e o empate em 1 a 1 com o Brasil na última data Fifa deste ano.

Suárez em 2023

Pelo Grêmio

57 jogos

29 gols

0,53 gol por jogo em média

17 assistências

Suárez em 2024

Pelo Inter Miami