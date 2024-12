Eliezer revela ter sofrido golpe durante internação de Ravi

Eliezer relatou ter sofrido um golpe financeiro durante a internação do filho caçula.

Eliezer revelou que ele e Viih Tube foram vítimas de um golpe financeiro durante a internação de Ravi, filho caçula do casal. O bebê recebeu alta no último sábado .

O relato foi compartilhado em um vídeo no Instagram, na última terça-feira (17) (veja abaixo). Segundo o ex-BBB, uma ex-funcionária desviou dinheiro das três empresas do casal para sua conta pessoal, em pequenas parcelas, que passaram a aumentar com o tempo.