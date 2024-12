Ter novas ferrovias no RS exigirá R$ 5 bilhões, diz ministro dos Transportes

Ministro dos Transportes, Renan Filho, em visita ao Rio Grande do Sul um mês após as enchentes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As ferrovias do Rio Grande do Sul estão sucateadas há anos. Do que resta, parte foi destruída na enchente. Um Estado exportador e do agronegócio está sem ligação com o resto do país. A Rumo quer ampliação a concessão para investir, mas o contrato que a deixou sucatear a estrutura descontenta setores econômicos e governos. A coluna tratou do assunto na entrevista do ministro dos Transportes, Renan Filho, ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

O governo federal chegou a prometer crédito extraordinário e cogitar uma nova modelagem econômica para a malha ferroviária do Sul. Como está a discussão?

Precisa de recurso adicional para fazer ferrovias modernas no Rio Grande do Sul, não só privado. A Rumo topa fazer, mas quer aporte. Precisamos de aproximadamente R$ 5 bilhões. Tenho defendido colocar na emergência a reconstrução das ferrovias no Estado, mas vivemos um momento de restrição fiscal. Está sendo estudado, mas o estado de calamidade está terminando. A ferrovia nova não seria nos trechos das antigas, que passam no meio das cidades, o que gera discussão jurídica.

Mas haverá aporte e rediscussão do contrato de concessão?

Eu defendo aqui no Ministério dos Transportes, mas o aporte concorre com as condições fiscais do Brasil. Defendemos investimentos de maneira geral no Estado, como temos feito em rodovias, término das obras e também em ferrovias logo mais adiante. Por isso, estamos ultimando os entendimentos com a Rumo para verificar qual é o recurso necessário exato e aí fazer uma discussão ampla com Estado e União para que o governo federal tome a decisão. Mas os recursos não são apenas aqui no Ministério dos Transportes. Preciso também de colaboração do Ministério da Fazenda e de diálogos com o governo do Estado.

