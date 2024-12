Aos 73 anos, indústria gaúcha de geradores sai da recuperação judicial e eleva venda em 50%

Fábrica da Stemac, atualmente, fica em Itumbiara, no interior de Goiás.

Empresa gaúcha de geradores elétricos com 73 anos de mercado, a Stemac saiu da recuperação judicial com um faturamento previsto para 2024 de R$ 420 milhões, 50% acima de 2023. O pedido foi feito à Justiça em 2018, quando a dívida da empresa estava em R$ 700 milhões, conforme a coluna noticiou na época .

Vice-presidente executivo da Stemac, Valdo Marques já estava no comando da empresa, que enfrentou efeitos da longa recessão brasileira em 2015 e 2016. Agora, o executivo destaca que foram cumpridas todas as obrigações do plano de reestruturação.