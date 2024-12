Na contramão, rede gaúcha abre supermercado em SC e aposta em lojas de bairro: "Carne e pão quentinho"

Ao todo, loja aberta em Biguaçu (SC) gerou 60 empregos. Super Daki / Divulgação

Com um supermercado no bairro Sarandi, em Porto Alegre, e oito unidades menores dentro de condomínios residenciais, o Super Daki resolveu desbravar Santa Catarina com uma unidade em Biguaçu, na região metropolitana de Florianópolis, sob a bandeira de Deltaville – por aqui, a empresa usa Ecoville. O investimento na unidade foi de R$ 16 milhões, dos quais mais de R$ 10 milhões foram usados para compra do terreno e construção do prédio. Ao todo, foram gerados 60 empregos.

O movimento ocorre no contrafluxo das grandes redes de atacarejo que vêm do Estado vizinho para o Rio Grande do Sul. Mas o proprietário do Super Daki, Paulo Dreger, disse ao podcast Nossa Economia, de GZH que encontrou um nicho para entrar.

– Fui gerente regional da Melitta (marca de café) e andei por supermercados de todo o Sul. Vi pujança em Santa Catarina. Lá está tomado por atacarejos, mas apostamos em lojas de bairro, de vizinhança – explica.

A marca testou a região com uma loja menor, em um condomínio com 4 mil casas. As operações conseguem ter preços competitivos, garante Dreger. Oferecem padaria, hortifruti e açougue, assim como o supermercado da capital gaúcha, aberto em 2001, e as unidades em condomínios, que têm dois funcionários cada.

– São lojas pequenas, mas com mais de 1,5 mil itens, vendem carne e pão quentinho – elenca Dreger, que também é presidente da Rede Grande Sul, e reforça o movimento de expansão em território catarinense:

– Já temos uma próxima loja planejada, com acesso por uma marina. Vamos fazê-la com um investidor e entraremos com R$ 5 milhões para a montagem.

