Com salários que chegam a R$ 19,6 mil, prefeitura de Nova Prata abre inscrições para concurso público

A prefeitura de Nova Prata abriu, nesta terça-feira (1º), as inscrições para concurso público que contempla cargos que exigem formação no ensino fundamental, médio e superior. São 26 vagas iniciais, além da formação de cadastro reserva. As inscrições seguem até as 18h do dia 30 e devem ser realizadas no site da Legalle Concursos, onde o edital está disponível.