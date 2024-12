Maior rede do RS fechará 2024 com R$ 8 bilhões em vendas e planeja chegar a 1,2 mil farmácias

Com sede em Passo Fundo, a rede de farmácias São João projeta fechar 2024 com faturamento recorde superior a R$ 8 bilhões, antecipou o presidente da empresa, Pedro Brair, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Pelo ranking deste ano da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), a São João já era a terceira maior varejista do Rio Grande do Sul, tendo fechado 2023 com vendas de R$ 6,5 bilhões. Os dois primeiros lugares ficam com Lojas Renner e Companhia Zaffari.