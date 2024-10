Quais são e quanto faturam as 27 gaúchas entre as maiores redes de lojas do país

Diminuiu novamente a participação das gaúchas na edição de 2024 do ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro. São 27 empresas do Rio Grande do Sul entre as maiores varejistas do país, duas a menos do que as 29 do ano passado. Saíram da lista a Todeschini e a Farmácias Associadas. A Lojas Renner segue disparada como líder estadual de faturamento, embora tenha perdido uma posição no ranking nacional. Como usual, há uma presença forte de redes de supermercados. A pesquisa é desenvolvida todos os anos pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e, nesta última versão, analisa os dados de 2023 das empresas.