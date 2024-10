Novo prédio mais alto do RS foi construído com R$ 80 milhões

Com a obra recém concluída, o edifício São Cristóvão, em Lajeado, agora é o mais alto do Rio Grande do Sul. O empreendimento no Vale do Taquari passou por uma alteração no projeto enquanto ainda estava em obras, conseguindo chegar a 151 metros de altura. O estudo aprovado inicialmente previa 126 metros de altura, porém, a prefeitura autorizou mais 25 metros após a construtora Lyall protocolar um pedido na secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura.