Maior construtora do RS investirá R$ 250 milhões em três novos prédios no "eixo da 24 do Outubro"

A Melnick está investindo R$ 250 milhões em três projetos bastante próximos um do outro em Porto Alegre. Dois ficam no bairro Auxiliadora: o Jazz Nova York será erguido em um terreno de 2,1 mil metros quadrados na Rua Nova York, onde hoje há uma casa da década de 1950 e duas da década de 1960; e o outro ficará na Rua Marcelo Gama, com lançamento previsto ainda para 2024. O terceiro ficará na Rua 24 de Outubro, 1290, no bairro Moinhos de Vento. A construtora prevê alcançar R$ 400 milhões com as vendas e gerar 3 mil empregos diretos e indiretos nas obras.