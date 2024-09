Está garantido o primeiro data center bilionário da Scala em Eldorado do Sul, investimento que a coluna vem antecipando desde a semana passada. Como ele será e o que é preciso para virar o megaprojeto planejado foram temas da entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo. Confira abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.