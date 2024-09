O belo cavalo encilhado no RS por data centers bilionários e vorazes por energia

Apostar em data centers é uma ótima pedida econômica e defendida pela coluna já há alguns anos, ou seja, vibra-se com a confirmação do projeto da Scala Data Centers em Eldorado do Sul, como tínhamos antecipado aqui. Relevante ainda expandir-se as estruturas para fora de Porto Alegre também e o projeto ser na cidade mais atingida pela cheia na região metropolitana de Porto Alegre. Importante ficar atento a uma ótima onda que se forma: investimentos em energia.