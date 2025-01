Empresa de Jeff Bezos lança novo foguete reutilizável e vai competir com Space X, de Elon Musk

A Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos, da Amazon, lançou o primeiro voo orbital com o seu novo foguete New Glenn. A missão NG-1 estava marcada para esta quinta-feira (16), às 3h (horário de Brasília), mas acabou sendo efetivada às 4h — e deverá durar seis horas, segundo informações do g1.

Num voo orbital, a nave atinge velocidade suficiente para ficar por um tempo na órbita terrestre. O que a empresa tinha feito até hoje eram voos suborbitais, em que o veículo espacial sobe até um ponto e retorna em queda livre.

A New Glenn foi batizada em homenagem a John Glenn, primeiro astronauta americano a alcançar a órbita terrestre, em 1962. A nave foi projetada para ser reutilizável e transportar humanos, mas este primeiro voo não será tripulado.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Bezos compartilhou diversas fotos e vídeos do momento do lançamento.

Saiba mais sobre a missão NG-1

Após três adiamentos, decolagem aconteceu na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. O primeiro estágio, a parte inferior da nave, deverá pousar a 1.000 km do local de lançamento, em uma base no Oceano Atlântico batizada de Jaclyn, em homenagem à mãe de Jeff Bezos.

A empresa não informou o que vai acontecer com outras partes da nave que voltarão à Terra. No 1º voo, a New Glenn transportará um protótipo da Blue Ring, espaçonave da Blue Origin criada para ser uma plataforma de implantação de satélites no espaço.

O vice-presidente sênior para o projeto New Glenn, Jarrett Jones, disse que a empresa se preparou rigorosamente para o primeiro voo, mas que testes em solo e simulações não substituem uma missão real.

— É hora de voar. Não importa o que aconteça, aprenderemos, refinaremos e aplicaremos esse conhecimento em nosso próximo lançamento — afirmou.

Jeff Bezos x Elon Musk

A missão pode acirrar a disputa entre os dois homens mais ricos do mundo: Elon Musk tem mais de US$ 400 bilhões (R$ 2,4 trilhões) em patrimônio, e Jeff Bezos, mais de US$ 200 bilhões (R$ 1,2 trilhão), segundo a Forbes.

O lançamento da New Glenn deverá marcar uma nova etapa da corrida espacial entre empresas. A disputa é liderada pela SpaceX, que faz voos orbitais com frequência usando o foguete Falcon.

Musk, dono da SpaceX, conseguiu consolidar o domínio da empresa, fazer voos para a Nasa e, agora, está no círculo íntimo do presidente eleito Donald Trump, que tomará posse na próxima segunda-feira e já lhe deu um cargo no governo.