Blue Origin adia pela terceira vez em uma semana o lançamento do foguete New Glenn

Foi adiado, pela terceira, o voo inaugural do foguete New Glenn , da empresa Blue Origin, que estava previsto para acontecer na madrugada desta segunda-feira (13).

Em uma publicação na rede social X, a empresa espacial do bilionário Jeff Bezos informou que o recuo foi feito para solucionar um problema de subsistema do veículo e que avalia uma nova data para o lançamento.

"As condições marítimas continuam desfavoráveis para o pouso do sistema de propulsão em uma plataforma no Atlântico", informou a empresa no sábado (11), no X.